Анастасия Уколова: «Как только дают отдых, становится некомфортно»

В 2024 году Анастасия Уколова сыграла роль Алены Апиной в сериале «Комбинация». В интервью «Снобу» актриса рассказала о подготовке к съемкам, дружбе за кадром и влиянии психотерапии на свою карьеру и жизнь.
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