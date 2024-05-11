О влиянии разблокировки токенов на рынок

Объем разблокировки токенов существенно влияют на поведение рынка. Крупные разблокировки часто снижают покупательский интерес, что приводит к снижению цен, тогда как стратегически спланированные дополнительные разблокировки, как правило, более эффективно поглощаются рынком.
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