Зюганов назвал объективными изменения в Минобороны РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал объективными изменения, произошедшие в Минобороны РФ. Он отметил, что назначение Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ является стратегическим шагом.
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