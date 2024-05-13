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Зюганов назвал объективными изменения в Минобороны РФ

Зюганов назвал объективными изменения в Минобороны РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал объективными изменения, произошедшие в Минобороны РФ. Он отметил, что назначение Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ является стратегическим шагом.

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