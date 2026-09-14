Окупаемость 5G в России будет зависеть от корпоративного спроса

МТС 11 сентября открыла абонентам доступ к сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц на 46 бывших тестовых площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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