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Standard Chartered: к 2030 году цена Arbitrum может достичь $10

Standard Chartered: к 2030 году цена Arbitrum может достичь $10

По мнению аналитиков Standard Chartered, сеть второго уровня Arbitrum может стать одним из лидеров индустрии цифровых активов в период до 2030 года.

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