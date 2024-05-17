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Крымское информационное агентство

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  • Маша Иванова
    Можно-и за один-потом проживете полгода-а еще два последующих года будете себя корить за глупость и излишек эмоций)))...В Крыму можно най...
  • Леонид Ла Рошель
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    Пусть посидит.В Крыму задержали...

Крымский пчеловод рассказал, сколько денег нужно для содержания ульев

Крымский пчеловод рассказал, сколько денег нужно для содержания ульев

Чтобы заняться пчеловодством, надо со старта иметь хотя бы 50 пчелосемей и миллион рублей. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал председатель правления КРОО «Союз пчеловодов Крыма» Николай Клочко.

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