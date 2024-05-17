Крымский пчеловод рассказал, сколько денег нужно для содержания ульев

Чтобы заняться пчеловодством, надо со старта иметь хотя бы 50 пчелосемей и миллион рублей. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал председатель правления КРОО «Союз пчеловодов Крыма» Николай Клочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии