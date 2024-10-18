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Кадровый голод: водителям скорой на Кубани будут выдавать по миллиону рублей на покупку жилья

Кадровый голод: водителям скорой на Кубани будут выдавать по миллиону рублей на покупку жильяНа фоне острой нехватки персонала в медотрасли региональные власти стараются вводить все новые меры социальной поддержки профессионалов.

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