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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» выиграл оба матча у СКА в этом сезоне. Сегодня петербуржцы фавориты за 2.25

СКА примет «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ. Команды дважды встречались в Москве в этом сезоне – оба раза победил «Спартак» (3:0, 3:2).

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