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Царьград

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Кочарян исключил сделки с властями после четвёртого ареста

Кочарян исключил сделки с властями после четвёртого ареста

Второй президент Армении Роберт Кочарян исключает возможность договорённостей с действующей властью. Такое заявление сделал руководитель его офиса Баграт Микоян, общаясь с представителями СМИ после очередного судебного заседания по делу о событиях 1 марта.

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