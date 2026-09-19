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Регионы России

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FAA готовит первый в истории США запуск ИИ-инструмента для поддержки авиадиспетчеров

FAA готовит первый в истории США запуск ИИ-инструмента для поддержки авиадиспетчеров

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) планирует запустить первый в истории страны искусственный интеллект (ИИ), который начнёт консультировать авиадиспетчеров по управлению трафиком в воздушном пространстве над Вашингтоном.

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