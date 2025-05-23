Трансграничную канатную дорогу между Россией и Китаем запустят весной 2026 года

Новости внутренней и внешней политики в России

Запуск трансграничной канатной дороги, соединяющей Россию и Китай, запланирован на весну 2026 года. Об этом сообщила операционный директор «Агентства развития проектных инициатив» (АРПИ) Екатерина Кузьмина, ее слова приводит «Интерфакс».