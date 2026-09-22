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В ОП предупредили россиян об угрозах мошенников «делами» за покупки в «Ашане»

В ОП предупредили россиян об угрозах мошенников «делами» за покупки в «Ашане»

Мошенники стали выманивать у россиян деньги под угрозой «уголовных дел» за якобы сопричастность в финансировании ВСУ из-за покупок в сети «Ашан» и «Лемана Про», предупредил член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров.

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