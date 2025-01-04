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Почему легендарному футболисту СССР больше не платят олимпийскую стипендию? Оказывается, он сам во всем виноват

Почему легендарному футболисту СССР больше не платят олимпийскую стипендию? Оказывается, он сам во всем виноват

Добровольский считал, что он неудобен или неугоден.В 1988 году полузащитник московского «Динамо» Игорь Добровольский был одним из лидеров легендарной сборной СССР, взявшей под руководством Анатолия Бышовца золотые медали на Олимпиаде в Сеуле.

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