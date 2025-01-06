Без какого культового советского мультфильма у японцев не было бы аниме

Советский мультипликацонный полнометражный фильм «Снежная королева», снятый Львом Атамановым по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, по праву считается одним из лучших мультфильмов двадцатого века.
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