Убийство Раиси и его соратников «было одобрено Нетаньяху и военным кабинетом Израиля»

Алексей Тан

Только что по ТВ показали, как Нетаньяху "сокрушается"?.... после массовой бомбёжки , и большой гибели палестинских детей и женщин, .. он возопил: -"Произошла трагическая ошибка"!!.... Вот только грязные евреи, всегда умалчивают о своих гнусных преступлениях... а очевидные ПРЕСТУПЛЕНИЯ.... называют ..... ошибками!??.