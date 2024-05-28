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Убийство Раиси и его соратников «было одобрено Нетаньяху и военным кабинетом Израиля»

Убийство Раиси и его соратников «было одобрено Нетаньяху и военным кабинетом Израиля»

Об этом сообщил журналист Ричард Сильверстайн со ссылкой на "хорошо информированный источник в израильских службах".

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Комментарии
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Алексей Тан
Только что по ТВ показали, как Нетаньяху &quot;сокрушается&quot;?.... после массовой бомбёжки ,  и большой гибели палестинских детей и женщин, .. он возопил: -&quot;Произошла трагическая ошибка&quot;!!.... Вот только грязные евреи, всегда умалчивают о своих гнусных преступлениях... а очевидные ПРЕСТУПЛЕНИЯ.... называют ..... ошибками!??.
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16 час.
лл
лина любимцева
Израиль - государство-террорист. Сколько существуют, СТОЛЬКО И ВОЮЕТ СО ВСЕМИ СОСЕДЯМИ!! Имей такого соседа, как Израиль, и жизнь превратится в АД!!... Пора снова разогнать этот ГАДЮШНИК!!
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16 час.

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