Эпоха притворства за украинским забором

Один известный китаец как-то сказал: «Война — это путь обмана». И так уж случилось, что центробежная сила истории последние десять лет набрала такие обороты, что практически все политические аналитики, не без основания считавшие себя людьми неглупыми, обманывались снова и снова, пытаясь спрогнозировать развитие событий на политической арене в обозримом будущем.
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