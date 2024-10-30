Жители деревни Тереки: «Мы не хотим быть дойной коровой для москвичей»

Московская компания получила 157 земельных участков в аренду и собирается в старинной карельской деревне построить горнолыжный курорт Собрание с участием местных жителей прошло в Спасской губе Текст, фото: Марина Бедорфас 157 земельных участков, 350 коттеджей, 1600 рабочих мест и туристический поток до 5000 человек в сутки — это пока все, что известно о новом проекте, под […].