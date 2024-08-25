В Германии раскритиковали задержание Дурова

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является наступлением на свободу слова. Об этом заявил создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) на своей странице в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии