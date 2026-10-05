Наталья Бестемьянова: «Петросян очень хорошо каталась в Батуми. Она семимильными шагами входит в форму»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова положительно оценила выступление Аделии Петросян на турнире Trialeti Trophy.

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