Врач Тяжельников рассказал о самых частых травмах дачников

МОСКВА, 8 июня, ФедералПресс. С началом дачного сезона у медиков увеличивается количество пациентов. Самыми распространенными травмами среди садоводов являются ушибы и растяжения, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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