Глава Чеховского округа Михаил Собакин вручил школьникам паспорта

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил первые паспорта ребятам, достигшим 14-летия. Церемония прошла накануне Дня России в просторном зале Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова.
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