Так AMD поддерживает старые сокеты. Компания выпустила новый процессор Ryzen 7 5700 и готовится выпустить ещё несколько

AMD понимает, что длительная поддержка сокетов — её преимущество перед Intel. Платформа AM5 будет поддерживаться до 2025 года и даже после него На сайте AMD без лишнего шума прописался новый процессор: Ryzen 7 5700.
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