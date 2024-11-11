​Китай обнародовал базисные линии территориальных вод вблизи острова Хуанъяньдао

Китайское правительство определило и обнародовало базисные линии территориальных вод вблизи острова Хуанъяньдао, что является закономерным шагом, направленным на укрепление морского управления в соответствии с законом, и соответствует международному праву и практике, сообщил официальный представитель МИД КНР.
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