​Китай обнародовал базисные линии территориальных вод вблизи острова Хуанъяньдао

Китайское правительство определило и обнародовало базисные линии территориальных вод вблизи острова Хуанъяньдао, что является закономерным шагом, направленным на укрепление морского управления в соответствии с законом, и соответствует международному праву и практике, сообщил официальный представитель МИД КНР.