«Был очень вежливым, тихим мальчиком» - СМИ узнали подробности о жизни предполагаемого убийцы 15-летней Евангелины в Омске.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Был очень вежливым, тихим мальчиком» - СМИ узнали подробности о жизни предполагаемого убийцы 15-летней Евангелины в Омске.