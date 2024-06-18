Многолетний садовый цветок Крокосмия (Crocosmia)

Семейство: касатиковые (Iridaceae) Синонимы: монтбреция, тритония Клубнелуковичный многолетник, напоминающий гладиолус: с узкими мечевидными листьями, высокими разветвленными цветоносами и яркими оранжево-красными цветками, 3-5 см в поперечнике.
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