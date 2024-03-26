Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад мог быть причастен к теракту в "Крокусе"

Экс-советник Пентагона не исключил, что западные спецслужбы могли стоять за терактом в "Крокус Сити Холле", поскольку такие организации, как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британская разведка (МИ-6), стремятся навредить России и подорвать ее любым способом.
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