«Собирал данные для ВСУ»: впервые в России подростка осудили за госизмену

В России впервые осудили несовершеннолетнего юношу за госизмену. Как сообщается на сайте Верховного суда Республики Адыгея, он собирал информацию о войсковой части Майкопа для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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