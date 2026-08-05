Для продавцов, пострадавших при атаках на склад Wildberries в Сарапуле, запустили меры поддержки

Ижевск. Удмуртия. Корпорация развития Удмуртской Республики начала прием заявок на получение региональных мер поддержки для селлеров, чьи товары пострадали в результате атаки на логистический центр Wildberries в Сарапуле.
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