Где смотреть Вест Хэм – АЗ, во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций УЕФА 11 мая

В четверг, 11 мая, сыграют Вест Хэм и АЗ в рамках Лиги Конференций УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Лондон».