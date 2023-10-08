Экс-тренер сборной России Черчесов: живу нормальной жизнью

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который летом 2023 года был уволен из венгерского "Ференцвароша", ответил на вопрос о продолжении профессиональной деятельности, отметив, что на протяжении семи лет не был в нормальном отпуске.
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