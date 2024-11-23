СЕГОДНЯ в РДК "Победа" состоится праздничный концерт, посвященный Дню Матери "С ЛЮБОВЬЮ К МАМАМ" ❗️❗️❗️Вход свободный!❗️❗️❗️.
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СЕГОДНЯ в РДК "Победа" состоится праздничный концерт, посвященный Дню Матери "С ЛЮБОВЬЮ К МАМАМ" ❗️❗️❗️Вход свободный!❗️❗️❗️.