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Крепнет и развивается русско-таджикское взаимопонимание...

Крепнет и развивается русско-таджикское взаимопонимание...

МИД Таджикистана, как мальчика, отчитал секретаря Совета безопасности РФ Патрушева, заявив, что никто никогда никаких граждан Таджикистана не вербовал и предложил определиться, кому Россия верит - официальному Душанбе или своим бесстыжим глазам? -А кто же их тогда вербовал-наставлял-нацеливал-сопровождал? -А никто! Самозавербовались, вот! Про самовзорвавшиеся кондиционеры слышали? Ну вот а теперь у нас появились самозавербованные террористы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Имей таких друзей, как таджики, и врагов не нужно.
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