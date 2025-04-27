«Чемпионство «Спартаку» уже не светит – мы понимаем это, если умеем считать». Хореограф группы Тутберидзе Глейхенгауз о красно-белых

«Если мы умеем считать, то понимаем, что чемпионство в этом году нам уже не светит. Кубок? Новый матч – новая надежда», – сказал хореограф группы тренера Этери Тутберидзе и болельщик «Спартака» Даниил Глейхенгауз.
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