Синоптик Леус предупредил москвичей о слабом снеге в субботу

В субботу в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами возможен слабый снег, при температуре воздуха не выше минус 3 градусов, сообщил Михаил Леус, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», в своем telegram-канале.