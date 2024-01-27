Синоптик Леус предупредил москвичей о слабом снеге в субботу

В субботу в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами возможен слабый снег, при температуре воздуха не выше минус 3 градусов, сообщил Михаил Леус, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», в своем telegram-канале.
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