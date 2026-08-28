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Царьград

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Зоолог Кречмар предложил способ отпугнуть медведя в Алтае

Зоолог Кречмар предложил способ отпугнуть медведя в Алтае

Зоолог Михаил Кречмар объяснил, как отпугнуть агрессивного медведя, подняв одежду над головой. В Горном Алтае медведь напал на туристическую палатку, убив 29-летнюю девушку.

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