Зоолог Кречмар предложил способ отпугнуть медведя в Алтае

Зоолог Михаил Кречмар объяснил, как отпугнуть агрессивного медведя, подняв одежду над головой. В Горном Алтае медведь напал на туристическую палатку, убив 29-летнюю девушку.
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