Руслан Болотов оценил работу нового технопарка «Кванториум» на базе школы №55

Визит высокопоставленных чиновников в школу №55 Иркутска ознаменовался осмотром нового детского технопарка «Кванториум», открывшегося в рамках национального проекта «Образование», который является частью нового нацпроекта «Молодёжь и дети».
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