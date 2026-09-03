Врач-диетолог Денисенко назвала лучший перекус для школьников

Врач-диетолог Людмила Денисенко обсудила с KP.RU важность сбалансированного перекуса для школьников. Она рекомендовала бутерброды с фруктами и овощами, яйца, орехи, а также творожные запеканки и домашние оладьи для роста и развития детей.