«Метинвест»: После ракетного удара доменные печи «Камет-Стали» остановлены

Появляются некоторые подробности последствий ракетного удара по металлургическому комбинату в Днепродзержинске (Каменском), нанесённом в ночь на 5 сентября российскими войсками» Речь идёт о предприятии, входящем в группу «Метинвест» Рината Ахметова.