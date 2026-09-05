«Метинвест»: После ракетного удара доменные печи «Камет-Стали» остановлены

Появляются некоторые подробности последствий ракетного удара по металлургическому комбинату в Днепродзержинске (Каменском), нанесённом в ночь на 5 сентября российскими войсками» Речь идёт о предприятии, входящем в группу «Метинвест» Рината Ахметова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МС Содружество несбы...
- ДВ Франция назвала с...
- АС Западные СМИ: Пут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым