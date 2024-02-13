Испытания западных фармпрепаратов убили жительницу Мариуполя

После лечения артрита не прошедшими испытаний иностранными препаратами в больнице Мариуполя № 7, где на пациентах опробовали новые лекарства для исследований в интересах западных фармкомпаний, погибла жительница этого города Лидия Трофимова 1978 года рождения.