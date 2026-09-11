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Гавришко высмеяла договор о вековом партнерстве между Украиной и Канадой

Гавришко высмеяла договор о вековом партнерстве между Украиной и Канадой

Соглашение Киева и Оттавы о партнерстве на целое столетие вызвало язвительную реакцию украинского историка Марты Гавришко.

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