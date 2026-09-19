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«Хандала» выложила около 700 селфи сотрудников израильских силовых структур

«Хандала» выложила около 700 селфи сотрудников израильских силовых структур

Кибергруппировка «Хандала» заявила, что массово взломала мобильники сотен людей, так или иначе связанных с израильскими структурами безопасности.

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