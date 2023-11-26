Вестники смерти: животные, которых лучше не встречать

В течение многих веков люди связывали различных животных со смертью. Но почему именно они известны как предвестники дурных знамений и неудачи? Некоторые из них питаются падалью, а другие связаны с смертью по преданию.
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