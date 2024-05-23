Сумасшедшие рисунки на камнях Ики

Предыдущая история - Особенная встреча Через год после неудачной поездки в музей гравированных камней моя добрая знакомая из Мурманска Ольга отправилась в Латинскую Америку на длительный срок моим маршрутом от Аргентины до Бразилии, сделав круг через Чили, Перу, Боливию, Парагвай.