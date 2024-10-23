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Клюква вместо антибиотиков: может ли ягода заменить лекарства

Клюква вместо антибиотиков: может ли ягода заменить лекарства

Клюква обладает уникальными полезными свойствами и используется при различных заболеваниях. Почему врачи рекомендуют клюкву и от чего она помогает? Как правильно употреблять ягоду и что можно из нее приготовить? В чем секрет пользы клюквы для организма Клюква считается самой полезной из дикорастущих ягод.

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