Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...

Полиция Мерсисайда расследует инцидент с участием Роналду. Форвард «МЮ» разбил телефон фанату

Полиция начала расследование в отношении Криштиану Роналду. После матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ форвард разбил телефон болельщика.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх