Петрозаводчанин добился перерасчета за электричество почти на полмиллиона рублей

Ресурсоснабжающая организация несколько лет выставляла счета с нарушениями. Петрозаводчанин обратился в Госкомитет по жилищному надзору с просьбой проверить законность высоких начислений за электричество.
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