"Игра окончена": Кремль не собирается давать Западу передышку. В США уже всё поняли

Перемирие не позволит Украине перевооружиться, считает политолог Марк Слебода. "Игра окончена", - заверил он, утверждая, что Кремль не собирается давать Западу передышку, и в США это уже поняли.
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