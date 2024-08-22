Жизненно важные образцы из высохшего дна озера на Марсе могут содержать важнейшие доказательства существования жизни на Красной планете в прошлом, но перерасход бюджета ставит под угрозу усилия по возвращению этих образцов на Землю, где ученые смогут узна

Жизненно важный образец со дна высохшего озера на Марсе может содержать важные доказательства прошлой жизни на Красной планете, но перерасход бюджета ставит под угрозу усилия по возвращению образцов на Землю, где ученые смогут узнать о тайнах, которые они содержат.
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