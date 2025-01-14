Гид из Китая поздравил школу № 1 в Салехарде с приближающимся юбилеем

Китайский гид Цзян Цзи Цзэн поздравил салехардскую школу № 1 с приближающимся юбилеем. Учебное заведение в скором времени отметит 90-летие со дня основания, сообщили в telegram-канале администрации ямальской столицы.
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