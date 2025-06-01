Депутат Рады обвинил Зеленского в терроризме и призвал к действиям

КИЕВ, 2 июня, ФедералПресс. По мнению депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука, высказанному им в своем телеграм-канале, обращение с Владимиром Зеленским должно быть аналогичным обращению с террористом.
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